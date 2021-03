Apples WWDC geht vom 7. bis 11. Juni über die virtuelle Bühne

(Quelle: Apple)

31. März 2021 - Dieses Jahr wieder Anfang Juni wird Apple an der World Wide Developers Conference die neuen Versionen seiner Betriebssysteme präsentieren.

Jetzt ist es offiziell: Apple führt seine World Wide Developers Conference 2021 unter dem Motto "Glow and Behold" vom 7. bis 11. Juni durch, coronabedingt wie letzes Jahr als reine Online-Veranstaltung, die kostenlos zugänglich ist – im Gegensatz zu den früheren Live-Events, die pro heiss begehrtes Ticket mit 1600 US-Dollar zu Buche schlugen. Mit dem jetzt angekündigten Datum kehrt das Event wieder an seinen angestammten Platz Anfang Juni zurück, nachdem es 2020 ebenfalls wegen der Pandemie etwas später stattfand.Wie immer wird es wohl am ersten Konferenztag eine Keynote geben, an der aller Wahrscheinlichkeit nach iOS und iPadOS 15, MacOS 12 sowie neue Ausgaben von WatchOS und TvOS angekündigt und kurz darauf als Developer-Beta verfügbar werden. Ob daneben neue Hardware vorgestellt wird, ist bisher auch gerüchteweise nicht bekannt. Aber Apples eigene Prozessorlinie Apple Silicon wird wohl einen ordentlichen Teil der darauffolgenden entwicklerorientierten Sessions dominieren. (ubi)