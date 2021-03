Xiaomi lanciert Airpower-Klon

29. März 2021 - Nach langer Entwicklung hat Apple 2019 seiner Airpower-Ladematte (Bild) den Stecker gezogen. Nun bringt Xiaomi ein sehr ähnliches Produkt auf den Markt.

Xiaomi hat im Rahmen eines Launch-Events (siehe Video) unter anderem auch Zubehör gezeigt ( via "9to5Mac"). Daraus sticht vor allem eines hervor, nämlich eine Ladematte zum kabellosen Aufladen von Geräten. Pikant: Das neue Produkt von Xiaomi ähnelt sehr stark der Ladematte namens Airpower von Apple, deren Entwicklung nach etlichen Problemen 2019 eingestellt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Xiaomi erklärte ausserdem, die Entwicklung der eigenen Ladematte habe ziemlich genau dann begonnen, als Apple der Airpower den Stecker zog.Speziell ist aber auch der Preis von Xiaomis Ladematte, so soll dieser bei rund 90 US-Dollar liegen. Sie soll ausserdem bis zu 20 Watt Strom pro verbundenes Gerät liefern. Eine Apple Watch kann damit aber offenbar nicht aufgeladen werden, und auch scheint noch fraglich zu sein, ob die Ladematte von Xiaomi jemals ausserhalb von China in den Verkauf gelangt. (luc)