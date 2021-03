Whatsapp-Desktop-App neu mit Videoanrufen

(Quelle: Whatsapp )

5. März 2021 - Whatsapp unterstützt neu auch auf der Dekstop-App verschlüsselte Sprach- und Videoanrufe. Die neuen Features sollen demnächst auch auf dem Mac bereitgestellt werden.

Der Messenger-Dienst Whatsapp will fortan Sprach- und Videoanrufe auch über die Desktop-PC-App ermöglichen. Bis anhin liessen sich über die Desktop-App nur Mitteilungen versenden. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag ankündigen , funktionieren die Anrufe im Hoch- wie auch im Querformat und werden in einem eigenen Fenster angezeigt, das sich in der Grösse ändern lässt. Damit das Fenster nicht von anderen Anwendungen überdeckt wird, wird es stets als oberstes Fenster dargestellt. Dazu wird festgehalten, dass Sprach- wie Videoanrufe Ende-zu-Ende-verschlüsselt und damit vor Dritten sicher sind.Vorläufig will man die Funktion nur bei den persönlichen Anrufen lancieren, später sollen die neuen Kommunikationsmöglichkeiten auch für Gruppen integriert werden. Die neuen Features sollen im Verlauf der kommenden Woche ausgerollt werden und zu einem nicht bekannten Zeitpunkt auch auf Mac-Rechnern bereitgestellt werden. Die aktuelle Windows-Version der Whatsapp-App steht in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)