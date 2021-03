Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Grafik-Profis

5. März 2021 - Für die Bearbeitung oder Verwaltung von digitalen Bildern hat die Freeware-Szene jede Menge leistungsfähiger Werkzeuge zu bieten. Wir stellen jene 10 Grafik-Tools vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts bei den Grafikanwendungen angeführt von FindSameImagesOK, einem schlanken Tool, mit dem sich auch in grossen Bildersammlungen Duplikate in Windeseile aufspüren lassen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten im letzten Monat Aris Express, eine App zur Darstellung von Business-Prozessen oder Organigrammen, wie auch DigiCam Control, ein höchst praktisches Tool zur Steuerung von Canon- und Nikon-Digitalkameras.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen für Grafik-Profis präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)