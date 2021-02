Private To-Do-Listen neu im Unternehmenskonto nutzbar

(Quelle: Microsoft)

26. Februar 2021 - Administratoren können es per sofort erlauben, dass private To-Do-Listen auch Anwendern mit Microsoft-Unternehmenskonto bereitgestellt werden. Umgekehrt ist ein Teilen nach wie vor nicht möglich.

Nutzer von Microsofts Aufgabenplaner To Do haben neu die Möglichkeit, Listen aus ihrem privaten Konto auch im Unternehmenskonto bereitzustellen. Bis anhin liessen sich diese Listen nur innerhalb von Personal Accounts respektive unter Geschäftskonten desselben Unternehmens teilen. Wie Microsoft in einem Blog-Beitrag in der Tech-Community ankündigt, haben sich viele Anwender an diesen Einschränkungen gestört, weshalb man die Restriktionen nun zumindest teilweise aufgehoben hat. So ist es es neu möglich, private Listen auch in einem Unternehmenskonto bereitzustellen, während dies umgekehrt nach wie vor verunmöglicht wird. Auch lassen sich die To-Do-Listen nur dann teilen, wenn dies Admin-seitig vorab freigegeben worden ist.Die neue Teilen-Funktion soll auf allen To-Do-Versionen inklusive der Webanwendungen per sofort zur Verfügung stehen. (rd)