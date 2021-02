Fujitsu präsentiert ultraleichte 13,3-Zoll-Notebooks

(Quelle: Fujitsu)

5. Februar 2021 - Mit dem Lifebook U9311 hat Fujitsu ein 13,3-Zoll-Notebook vorgestellt, das noch nicht einmal 800 Gramm wiegt. Ebenfalls neu im Angebot: Das Lifebook 9311X – ein Convertible, das nur gut ein Kilo schwer ist.

Fujitsu hat sein Angebot an ultraportablen Notebooks ausgebaut. Neu im Portfolio findet sich das Lifebook U9311, ein 13,3-Zoll-Full-HD-Notebook, das gerade einmal 756 Gramm wiegt und trotzdem ordentlich Leistung bietet – nicht zuletzt dank neuesten Core-i5- und i7-Chips der elften Generation, bis zu 16 GB RAM sowie wahlweise 256 und 512 GB sowie 1 TB SSD-Speicher. Auch an Anschlüssen wird trotz der geringen Dimensionen von 307 x 197 x 15,5 Millimetern nicht gespart. So gibt es je zwei USB-3.2-Gen1- und Thunderbolt-4-Ports, einen HDMI-Anschluss, einen SD-Card- und einen Smartcard-Slot und sogar einen RJ45-Netzwerkanschluss. Auch an Bord ist WiFi 6, und der Akku soll bis zu zwölfeinhalb Stunden halten. Optional ist ein Fingerabdrucksensor oder auch Fujitsu's Venensensor erhältlich.

