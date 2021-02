Suissedigital erweitert seinen Security-Test

(Quelle: Suissdigital)

4. Februar 2021 - Der Verband Suissdigital hat eine Neuauflage eines im letzten Jahr lancierten Security-Checks lanciert, der nun zwei Schwierigkeitsstufen bietet.

Der Wirtschaftsverband Suissdigital hat eine erweiterte Version eines Online-Tests zum Thema Cybersecurity lanciert. Mit dem Online-Test, der letztes Jahr erstmals veröffentlich wurde, will Suissdigital "die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisieren", wie der Verband schreibt.Die Neuauflage des Tests, der in Deutsch wie auch in Französisch bereitsteht und mit dem sich Suissdigital nicht zuletzt auch an Unternehmen sowie Schulen richtet, bietet nun zwei Schwierigkeitsstufen – einen für Einsteiger (Basic) und einen für Fortgeschrittene (Advanced) – verfügbar. So sei garantiert, dass alle Interessierten ihr Wissen zum Thema Cyber Security überprüfen und aktualisieren können. Wer den Security-Check absolviert, erhält bei jeder Frage ein detailliertes Feedback zur gewählten Antwort und am Schluss eine Gesamtauswertung. So vermittle der Test relevantes Wissen, mit dem man sich gegen Cyberkriminalität schützen kann und biete gleichzeitig eine Orientierungshilfe, schreibt Suissdigital. Ebenfalls Teil des Angebots sind auch ein Glossar sowie zwei Merkblätter, die kostenlos heruntergeladen werden können.Der Test findet sich unter diesem Link . (mw)