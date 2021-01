Surface Duo könnte schon bald auch in Schweizer Läden verfügbar sein

(Quelle: Microsoft)

27. Januar 2021 - Microsofts Dual-Screen-Phone-Tablet soll im Februar nun auch ausserhalb der USA erscheinen. Wann (und wo) genau, ist allerdings noch unklar.

Microsofts Surface Duo wurde letztes Jahr nur in den Vereinigten Staaten eingeführt, da der Tech-Gigant zunächst die Nachfrage im Land einschätzen wollte, bevor er sein erstes Android-Gerät in internationalen Märkten einführt.Ende letzten Jahres bestätigte Microsoft dann, dass das Surface Duo Anfang 2021 auch ausserhalb des Landes auf den Markt kommen wird. Laut Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind, plant Microsoft nun, das Dual-Screen-Handy in der zweiten oder dritten Februarwoche auf den Markt zu bringen, so "Windowslatest" Basierend auf den Produktauflistungen im Microsoft Store wird das Surface Duo in der zweiten/dritten Februarwoche 2021 in Grossbritannien landen, dürfte aber wahrscheinlich zur gleichen Zeit auch andere europäische Schlüsselmärkte erreichen. (swe)