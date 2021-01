Ausfälle im Mobilfunknetz von Salt

(Quelle: Allestörungen.ch)

25. Januar 2021 - Am 25. Januar kam es zu Störungen im Mobilfunknetz von Salt. Vor allem Nutzer in deutschschweizer Ballungsgebieten rund um Zürich, St. Gallen, Basel, Bern, Aarau und Luzern sind betroffen.

Im Mobilfunknetz von Salt kommt es seit Montag, den 25. Januar, ab 15 Uhr vermehrt zu Störungen. Kunden können offenbar weder Sprachanrufe tätigen noch Daten empfangen oder senden. Wie der Karte von "Allestörungen" zu entnehmen ist, betreffen die Ausfälle hauptsächlich Ballungszentren in der Deutschschweiz. Salt-Kunden in Zürich, St. Gallen, Basel, Bern, Aarau und Luzern sind demnacht am meisten von den Störungen betroffen. Wie Salt erklärt, komme es derzeit zu Ausfällen der Sprach- und Datendienste. Die Techniker von Salt arbeiten an der Behebung der Störungen. (luc)