Google zeigt neues Design der Suche für Mobilgeräte

(Quelle: Google)

25. Januar 2021 - Das Redesign der Google Suche für Mobilgeräte fokussiert stärker auf die Suchresultate und deren Inhalte. Damit soll das Auffinden von Informationen wesentlich vereinfacht werden, wie Google verspricht.

Google hat in seinem Blog ein neues Design für die Google Suche auf Mobilgeräten angekündigt . Dieses soll bereits in den kommenden Tagen ausgerollt werden. Wie die zuständige Designerin Aileen Cheng erklärt, sei das Redesign ein grosses Projekt gewesen, da es heute nicht mehr nur darum gehe, Webseiten zu organisieren, sondern eine breite Palette an Inhalten.Das neue Design fokussiert darauf, die Informationen in den Vordergrund zu rücken, anstatt die Design-Elemente darum herum, so Cheng weiter. Auch wurde der Text vergrössert und die Schriftart so leserlicher gestaltet. Darüber hinaus hat Google der Suche ein Edge-to-Edge Design spendiert, so dass die Suchresultate nun mehr Platz haben und einfacher zu lesen sind. Alles in allem will Google den Nutzern mit dem neuen Design die Suche und das Auffinden von Informationen erleichtern. (luc)