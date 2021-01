Green investiert eine halbe Milliarde in zweiten Datacenter-Campus in der Schweiz

(Quelle: Green)

18. Januar 2021 - In Dielsdorf im Kanton Zürich soll ein neuer Campus, bestehend aus drei Grossrechenzentren und einem Business Park, entstehen. Green investiert lässt dazu eine halbe Milliarde springen. Gebaut werden soll schon im ersten Quartal 2021.

Green baut seine Präsenz markant aus: In Dielsdorf entsteht der Metro-Campus Zürich, bestehend aus drei Grossrechenzentren, einem Business Park und integrierten Grünzonen ( hier geht's zum Factsheet ). Der Campus soll sich den Plänen nach über 46'000 Quadratmeter erstrecken. In das Grossprojekt investiert Green satte 500 Millionen Schweizer Franken. Der Bau beginnt im ersten Quartal 2021, fertig sein soll das erste Datacenter des Campus dann im ersten Quartal 2022.Und auch die Gemeinde Dielsdorf soll vom neuen Campus profitieren: Zum Konzept des Metro-Campus gehört nämlich auch die Anbindung an ein Fernwärme- beziehungsweise Fernkältenetz, das sämtliche Gebäude in der Gemeinde nutzen können.Zusätzlich zu den Rechenzentren plant Green auf dem Gelände drei Bürogebäude, Gewerbeflächen, Grünzonen sowie eine direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Für die Ansiedlung von verschiedenen Unternehmen und das Fachpersonal von Green soll eine Gewerbe- und Bürofläche von insgesamt 11’000 Quadratmetern zur Verfügung stehen.