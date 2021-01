So sieht Windows 10X aus

(Quelle: Twitter (@zacbowden))

14. Januar 2021 - Im Netz sind Bilder von Windows 10X aufgetaucht. Zu sehen ist insbesondere das Startmenü der abgespeckten Windows-Version, aber auch ein Video der Boot- und der Setup-Sequenz.

Auf dem Twitter-Account des "Windowscentral"-Mitarbeiters und Windows-Insiders Zac Bowden ist ein Bild aufgetaucht, das das Startmenü von Windows 10X zeigt. Die abgespeckte Windows-Version soll sich aktuell in den letzten Zügen der Entwicklung befinden, bevor das Betriebssystem den RTM-Status erreicht und dann lanciert wird. Der Screenshot zeigt ein mittig angeordnetes Startmenü und einer Reihe von Apps.Auf dem Twitter-Account der italienischen Plattform "ALumia" ist derweil ein Video aufgetaucht (siehe auch unten), dass die Boot-Animation von Windows 10X zeigen soll. Und ein Windows-Hacker namens "Albacore" hat Videos gepostet , die zeigen, wie das Setup des Betriebssystems ausschaut. Über beides berichtet "MSpoweruser" . Dort kann man auch lesen, dass aktuell davon ausgegangen wird, dass Windows 10X in einigen Wochen an OEM-Partner ausgeliefert wird, die das OS vor allem auf günstigen Einsteigergeräten als Alternative zu Chrome OS aufspielen sollen. Die Geräte sollen dann im Frühling auf den Markt kommen. (mw)