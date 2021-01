Apples App Store mit Rekordzahlen

Apples App Store mit Rekordzahlen

(Quelle: Apple)

8. Januar 2021 - Während der Pandemie verzeichnet Apple im App Store regen Zulauf. Allein am Neujahrstag wurden Apps im Wert von 540 Millionen Dollar heruntergeladen, so viel wie noch nie an einem einzigen Tag.