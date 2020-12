DevOps in der Schweiz

(Quelle: VSHN)

21. Dezember 2020 - Sind Schweizer Firmen DevOps-ready? Auch in diesem Jahr will VSHN anhand einer Studie den aktuellen Stand von DevOps in der Schweiz ermitteln. Die Umfrage läuft bis am 31. Januar.