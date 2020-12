Cloudflare Pages - Neue Plattform für die Jamstack-Website-Entwicklung

18. Dezember 2020 - Mit Cloudflare Pages hat CDN-Spezialist Cloudflare eine neue kostenlos nutzbare Website-Entwicklungsplattform lanciert, die auf der Jamstack-Architektur aufbaut.

CDN-Anbieter Cloudflare hat mit Cloudflare Pages eine neue Online-Plattform für die Website-Erstellung lanciert. Der neue Service baut auf der Jamstack-Architektur auf, die auf Client-seitigem Javascript, wiederverwendbaren APIs sowie Prebuild HTML/CSS-Code aufsetzt. Damit tritt Cloudflare in Konkurrenz zu Webdesign-Diensten wie Netlify oder Vercel, die beide ebenfalls mit Jamstack-Frameworks arbeiten.Wie die Macher in einem Blog-Beitrag ankünden , brauchen Entwickler lediglich ihr Repo und Framework auszuwählen, worauf Cloudflare den Rest übernimmt, inklusive Git-Integration. Für jeden Commit werden sodann Vorschaulinks generiert, damit alle Beteiligten einfach Feedback geben können. Durch die Integration mit Cloudflare Workers Platform haben Entwickler zudem die Möglichkeit, eigene Programmierschnittstellen zu schreiben. Cloudflare verspricht ausserdem eine hohe Performance mit schnellen Response-Zeiten. Dazu wird kostenlose SSL-Verschlüsselung angeboten. Die Gratisversion bietet unbegrenzte Anfragen wie auch unbegrenzte Bandbreitennutzung.Cloudflare Pages steht derzeit in einer Beta-Version zur Verfügung, für die man sich per sofort registrieren kann. (rd)