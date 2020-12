Surface Pro 8 soll als LTE-Version erscheinen, Surface Duo kommt nach Deutschland

(Quelle: Microsoft)

16. Dezember 2020 - Anfang Jahr wird Microsoft aller Voraussicht nach das Surface Pro 8 vorstellen. Das Tablet soll in Europa auch mit LTE erscheinen, zudem gibt es bis zu 32 GB RAM und 1 TB Speicher. Bekannt wurde auch, dass das Surface Duo Anfang 2021 in weiteren Ländern erscheint, unter anderem in Deutschland.

Für Anfang 2021 wird die Vorstellung des Surface Pro 8 erwartet. Wie "Winfuture" nun unter Berufung auf Händler erfahren hat , wird das Tablet in Europa auch in einer Version mit LTE erscheinen. Ebenfalls ist die Rede von Unterstützung für den Surface Pen und das Type Cover sowie einer Version mit schwarzem Gehäuse.Ausserdem soll das Gerät mit 12,3-Zoll-Display in zahlreichen verschiedenen Ausstattungen erscheinen, was CPU, SAM und Speicher angeht. So soll es eine Ausführung mit oder ohne LTE und jeweils mit Core-i5-CPU, 8 oder 16 GB RAM sowie 128 oder 256 GB Speicher geben. Ebenfalls geplant sind Versionen mit Core-i7-CPU sowie 16 oder 32 GB RAM sowie 256 und 512 GB oder gar 1 TB Speicher. Für die bestausgestattete Version spricht "Winfuture" von einem Core i7-1165G7 Quadcore-SoC mit bis zu 4,7 GHz Takt, 32 GB und 1 TB SSD für rund 3000 Euro.Nebst dem Surface Pro 8 wird auch die Vorstellung des Surface Laptop 4 erwartet. Diesen Rechner soll es mit aktualisierten Komponenten geben, zudem sollen auch AMD-Chips für den Surface Laptop 4 verfügbar sein. Offiziell verkündet wurde ausserdem, dass das Surface Duo Anfang 2021 in weiteren Märkten erscheinen wird – namentlich in Kanada, UK, Frankreich sowie in Deutschland. (mw)