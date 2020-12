Outlook und Teams rücken zusammen

(Quelle: Microsoft)

15. Dezember 2020 - E-Mails direkt in Chats freizugeben und als Basis für kollaborative Arbeit nutzen zu können, soll schon bald möglich sein. Teams und Outlook wachsen damit etwas näher zusammen.

Wie Microsoft bestätigt hat, werden die Unified-Communication-and-Collaboration-Lösung Teams und der E-Mail-Client Outlook in naher Zukunft enger verknüpft sein – Teams bekommt schon bald Funktionen, um Outlook-Inhalte weiterzuverarbeiten und in Teams damit zu arbeiten. Dies ist der Roadmap von Microsoft 365 zu entnehmen ( via "Makeuseof.com"). In der Roadmap findet sich folgende Passage zu den neuen Features: "Senden Sie eine Kopie von E-Mail-Nachrichten oder Konversationen, einschliesslich Anhängen, in Teams-Chats und -Kanäle oder starten Sie einen Teams-Chat, der sich auf eine bestimmte E-Mail-Nachricht bezieht. Bei der Freigabe an Teams aus Outlook im Web erscheint ein Popup-Fenster, um zu bestätigen, an welchen Kanal oder welche Person Sie freigeben möchten. Sie können auch auswählen, ob Sie Anhänge einschliessen möchten oder nicht."Damit rücken die beiden Kommunikations- und Kollaborations-Applikationen Teams und Outlook etwas näher zusammen, was die Arbeit mit einen Mix aus Instant Messages und E-Mails im Unternehmen etwas erleichtern dürfte und gar neue Anwendungsszenarien denkbar macht. Die neuen Funktionen sollen laut Roadmap im März 2021 ihren Weg in Microsoft 365 finden. (win)