Digitalisierung bestimmt für das Jahr 2021 Trends in der Schweizer Arbeitswelt

14. Dezember 2020 - Für 2021 zeichnen sich drei Trends ab, welche die Arbeitswelt auch in der Schweiz massgeblich prägen werden: Die Anforderung an die IT-Kompetenz steigt, hybride Arbeitsmodelle etablieren sich und der Kampf um Fachkräfte wird grösser werden.

Laut dem Personaldienstleister Robert Half werden im kommenden Jahr drei Trends die Arbeitswelt in der Schweiz massgeblich bestimmen. Zerrin Azeri, Associate Director bei Robert Half , ist sich sicher, dass die Digitalisierung einen weiteren grossen Schritt nach vorn machen und die Marschroute für eine vor allem durch Technologie geprägte Arbeitswelt vorgeben wird. Auch der Kampf um Fach- und Führungskräfte werde in vielen Branchen neu aufflammen, so Azeri weiter.Der grösste Trend für das Jahr 2021 ist laut Robert Half , dass die Anforderung an die IT-Kompetenz steigen wird. Ausgelöst durch den Digitalisierungs-Boom im Zuge der Coronapandemie stiegen auch die Ansprüche an die Mitarbeitenden im Umgang mit neuer Technologie. "Der digitale Wandel hat durch Corona sein Tempo erhöht. Die Unternehmen müssen Schritt halten, etwa durch moderne Kommunikationslösungen, um den Mitarbeitern nahtloses Arbeiten von überall zu ermöglichen. Arbeitgeber sollten zudem analysieren, ob die IT-Kenntnisse des Personals ausreichen oder ob Schulungen notwendig sind. Auch die Frage, ob IT-technisch besser ausgebildete Mitarbeiter benötigt werden, muss beantwortet werden", sagt Azeri.