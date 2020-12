Sunrise lanciert mit der Xplora X5 Play eSIM eine Smartwatch für Kinder

(Quelle: Sunrise)

14. Dezember 2020 - Kinder können mit der Smartwatch Xplora X5 Play eSIM telefonieren, Sprachnachrichten versenden und in Notsituationen einen SOS-Knopf betätigen. Ausserdem können die Eltern dank GPS-Funktion sehen, wo sich ihre Kinder befinden.

Sunrise vermarktet neu eine Smartwatch für Kinder. Die Xplora X5 Play eSIM enthält unter anderem auch eine GPS-Funktion, mit der die Eltern über die Xplora App jederzeit sehen können, wo sich ihre Sprösslinge aufhalten. Die Kinder können mit der Smartwatch derweil dank integrierter eSIM telefonieren, Sprach- und Textnachrichten an bis zu 50 von den Eltern definierten Kontakte verschicken und einen SOS-Knopf betätige, sollten sie sich in einer Notsituation befinden. Die Xplora-Smartwatch bietet jedoch keinen Internetzugang, soll die Kinder aber dank einem Schrittzähler zu mehr Bewegung animieren. Ausserdem ist sie wasser- und schmutzdicht.

Die Xplora Watch ist ab sofort erhältlich und kostet im Paket mit dem Abo We Connect Watch 17.25 Franken pro Monat. Im Abo inbegriffen sind unlimitierte Telefonate und das Versenden von Sprachnachrichten innerhalb der Schweiz, unlimitierte Datennutzung (bis zu 2 Mbit/s) in der Schweiz sowie 200 MB Datennutzung und 30 Minuten Telefonie in Europa. Die Smartwatch kann auch ohne Abo mit Prepaid bezogen werden und kostet dann einmalig 175 Franken. Ausserdem ist sie auch mit dem Geräteplan mit einer Anzahlung von 1 Franken für 7.25 Franken pro Monat während 24 Monaten erhältlich. Weitere Infos finden sich unter sunrise.ch/kids . (luc)