HPE bringt Supercomputer as a Service

10. Dezember 2020 - Hewlett Packard Enterprise kündigt seine Supercomputer-Systeme als As-a-Service-Lösung via Greenlake an. Die Systeme sollen direkt beim Kunden oder in einem Colocation-Rechencenter laufen und werden nach Auslastung abgerechnet.

(Quelle: HPE)