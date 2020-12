Cisco präsentiert neue Funktionen und Geräte für Webex

(Quelle: Cisco)

9. Dezember 2020 - Cisco wartet an der Webexone-Konferenz mit einem runderneuerten Webex-Service und drei neuen Hardwaregeräten für Video- und Audiokonferenzen auf.

Auf der Webexone-Konferenz hat Cisco laut Mitteilung über 50 Innovationen für die Zusammenarbeit via Webex in einer hybriden Arbeitswelt mit Vor-Ort-Präsenz und Home Office vorgestellt. Der Hersteller spricht gar davon, dass Webex komplett erneuert worden sei.Eine der neuen Funktionen, von denen manche im ersten Quartal 2021 verfügbar werden, ist die Live-Übersetzung und -Transkription. Webex bietet nun Simultanübersetzung mit Untertiteln in neun Sprachen, darunter neben Englisch auch Deutsch und Französisch, aber auch Mandarin, Arabisch, Russisch und Japanisach. Gleichzeitig werden automatisch Transkriptionen erstellt, sodass Mitarbeitende im Loop bleiben, auch wenn sie eine Besprechung verpasst haben. Eine weitere Webex-Neuerung ist die Gestensteuerung im Meeting: Ein "Daumen hoch" vor der Kamera etwa wird von der Webex-KI in das entsprechende Emoji übersetzt.