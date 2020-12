Getestet: Das Origami-Tablet-Netbook Lenovo Thinkpad X1 Fold

(Quelle: Lenovo)

7. Dezember 2020 - In der Dezember-Ausgabe hat "Swiss IT Magazine" das faltbare Edel-Notebook Lenovo Thinkpad X1 Fold getestet. Es ist das erste faltbare Notebook der Welt.

Im Test Center der Dezember-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" (noch kein Abo? Hier kriegen sie kostenlos ein Probeabo ) wird ein spezielles Gerät präsentiert: Das faltbare Lenovo-Notebook Thinkpad X1 Fold. Der erste faltbare Mobil-Rechner der Welt erinnert zwar etwas an die Netbooks aus vergangener Zeit, bietet mit einem faltbaren Screen und einer optionalen Tastatur aber einiges mehr.Dank dem einzigartigen Screen und zusätzlicher Hardware kann das neue Thinkpad eine Vielzahl von Rollen übernehmen: Ob gefaltet als Buch, als 13-Zoll-Windows-Tablet oder als voll funktionaler Laptop, das edle, ledergebundene Gerät gibt sowohl optisch wie auch funktional einiges her.Wie sich das Thinkpad X1 Fold in der Praxis schlägt, wie stabil das Scharnier und der Falt-Screen sind und wo die Schwächen des neuen Lenovo-Wurfs liegen, ist in der Print-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" oder hier online nachzulesen . (win)