Updates für .Net werden neu automatisch eingespielt

4. Dezember 2020 - Per sofort braucht man die neuen .Net-Versionen nicht mehr manuell zu aktualisieren. Feature- und Security-Updates können jetzt via Windows Update automatisch eingespielt werden.

Microsoft will per sofort Updates für die neuesten .Net-Implementierungen .Net Core und .Net 5.0 ebenfalls über die in Windows integrierte Update-Routine einspielen. Während die .Net-Frameworks seit Jahren automatisch aktualisiert wurden, musste die Update-Pakete bei den übrigen Versionen manuell angestossen werden.Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag ankündigt , wird .Net jetzt seit Dezember über Microsoft Update aktualisiert. Darunter versteht der Konzern die Funktion innerhalb der Windows-Update-Routine, die bei den Einstellungen unter "Erhalten Sie Updates für andere Microsoft-Produkte, wenn Sie Windows aktualisieren" bereitgestellt wird. Dabei werden Sicherheitsupdates wie auch Non-Security-Updates gleichermassen bereitgestellt.Administratoren, die Windows Server update Services, kurz WSUS, nutzen, können die einzelnen .Net-Version individuell für die Synchronisation anwählen. Sie werden allesamt in der Gruppe Developer Tools, Runtimes and Redistributables zur Auswahl bereitgestellt. (rd)