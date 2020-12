Qualcomm präsentiert Snapdragon 888

(Quelle: Qualcomm)

2. Dezember 2020 - Die Snapdragon 888 5G Mobile Platform bringt mehr CPU-, Grafik- und KI-Leistung für High-End-Smartphones. Das zentrale SoC wird in 5-Nanometer-Technologie gefertigt.

Der Chiphersteller Qualcomm hat an seiner virtuellen Hauskonferenz Snapdragon Tech Summit Digital eine neue Generation seiner Smartphone-SoCs vorgestellt. Der Snapdragon 888 soll gemäss Qualcomm die Kategorie Premium neu definieren. Der achtkernige Chip wird in 5-Nanometer-Technologie gefertigt, soll deutlich mehr Leistung bringen als die bisherigen Qualcomm-Chips und wird kombiniert mit einem 5G-Modem der dritten Generation vom Typ X60, das alle aktuellen 5G-Frequenzbänder unterstützt, zur Snapdragon 888 5G Mobile Platform.Dazu kommt eine KI-Engine der sechsten Generation auf Basis eines runderneuerten Hexagon-Prozessors, mit dem bei KI-Berechnungen bis zu 26 TOPS (Tera Operations per Second) erreicht werden sollen. Ein weiteres Element ist ein verbesserter Sensing Hub, der Always-on-KI-Anwendungen mit geringem Energieverbrauch ermöglichen soll. Und auch die Performance der integrierten Adreno-GPU will Qualcomm mit der dritten Elite-Gaming-Generation im Snapdragon 888 massiv erhöht haben. Zu guter Letzt soll ein verbesserter Bildsignalprozessor (ISP) Fotos bis zu 35 Prozent schneller verarbeiten als beim Vorgänger. Fotos und Videos können demnach mit 2,7 Gigapixel pro Sekunde aufgenommen werden, was 120 Bildern mit 12 Megapixel entspricht.Einige Smartphone-Hersteller haben denn auch bereits Produkte mit dem neuen Qualcomm-Chip in Aussicht gestellt. So bringt Oppo seine Find-X-Serie künftig auf Snapdragon-888-Basis heraus. Xiaomi will die neue Plattform im Mi11 einsetzen, und Samsungs auf Anfang 2021 erwartete Galaxy-11-Serie soll in einigen Weltgegenden ebenfalls mit dem Snapdragon 888 ausgestattet werden. (ubi)