Snapchat schnappt sich Musik-App Voisey

(Quelle: Voisey)

24. November 2020 - Die mobile Musik-App Voisey wurde von der Snapchat-Muttergesellschaft Snap gekauft. Noch ist unklar, ob der Dienst in die Snappchat-App intergriert werden soll.

Voisey, eine mobile Musik-App, derzeit jedoch nur für iOS verfügbar, wurde von Snapchat , Tochtergesellschaft von Snap, aufgekauft, wie unter anderem "Techcrunch" berichtet Voisey ähnelt im Design der chinesischen Video-App Tiktok und ermöglicht es Benutzern, kurze Videos mit professionellen Gesangseffekten und von Produzenten zur Verfügung gestellten Begleitspuren aufzunehmen.Die Clips sind dabei maximal 1 Minute lang und konzentrieren sich eher auf Hooks als auf ganze Songs. User können sich dabei auch filmen und unkompliziert durch die hochgeladenen Clips scrollen. Die sogenannten Voiseys können auf Social-Media-Plattformen und in Messaging-Apps geteilt oder als Videodateien heruntergeladen werden.Gemäss den Entwicklern wurden auf der Plattform allein im Jahr 2019 etwa 350'000 originale Songs erstellt. Unklar ist derweil, ob Snapchat die App in die eigene Plattform integrieren oder als eigenständige Anwendung stehen lassen will. (swe)