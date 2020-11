Sonos Radio ab sofort in der Schweiz verfügbar

(Quelle: Sonos)

12. November 2020 - Multiroom-Audiospezialist Sonos kündigt an, dass das Angebot von Sonos Radio ab sofort auch in der Schweiz erhältlich ist. Im kommenden Jahr soll dann Sonos Radio HD folgen.

Multiroom-Lautsprecheranbieter Sonos kündigt an, dass der Streaming-Dienst Sonos Radio ab sofort in fünf weiteren Ländern, darunter auch in der Schweiz sowie in Österreich, Norwegen, Belgien und Dänemark, verfügbar ist. Sonos Radio wurde im April dieses Jahres lanciert und bietet kostenlos Zugriff auf 60'000 Radiosender aus der ganzen Welt. Ebenfalls Teil des Angebots sind Original-Radiosender von Sonos – beispielsweise Sonos Sound System, ein werbefreier Sender, der vom Sonos-Team kuratiert wird. Auch werbefrei sind die sogenannten Artist Stations, wo Künstler Playlisten zusammenstellen. Dazu gibt es Sonos Station, über 30 werbefinanzierte Genre-Sender, über die Musik nach dem eigenen Geschmack abgespielt werden kann. Sonos Radio ist in der Sonos App vorinstalliert.In den USA und in Grossbritannien startet Sonos zudem mit Sonos Radio HD, einem werbefreien HD-Radio Streaming Service, der pro Monat 8 Dollar respektive 8 Pfund kostet und ab kommenden Jahr auch in der Schweiz verfügbar sein wird. Mit Sonos Radio HD können auch Songs übersprungen oder erneut abgespielt werden, ausserdem wird Streaming in CD-Audioqualität versprochen. (mw)