Google lässt Page Experience als Search-Ranking-Faktor mit einfliessen

12. November 2020 - Google hat angekündigt, dass ab kommendem Frühling die sogenannte Page Experience mit ein Faktor dabei werden wird, wie gut eine Website im Suchranking platziert ist.

Google hat via seinen Webmaster Central Blog eine anstehende Änderung bezüglich seines Website-Ranking-Algorithmus angekündigt . Ab kommendem Mai will Google demnach die sogenannte Page Experience als Faktor für die Platzierung einer Website in der Google-Suche mit aufnehmen.Mit der Page Experience wird quasi gemessen, wie viel Freude eine Website dem Besucher macht. Dabei spielen Faktoren wie die Ladegeschwindigkeit, die Interaktivität oder die visuelle Stabilität des Contents während des Ladens der Site eine Rolle. Ebenfalls einen Einfluss haben soll, wie mobile-freundlich eine Site ist, ob HTTPS verwendet und Safe-Browsing geboten wird oder es keine aufdringliche Werbung gibt.Google verspricht Web-Entwicklern eine Reihe von Tools, mit denen die Page Experience verbessert werden kann. Ausserdem wird ein Website-weiter Audit empfohlen, um Raum für Verbesserungen erkennen zu können. Danach sollen Werkzeuge wie Page Speed Insights und Lighthouse bei der Optimierung helfen. Weitere Informationen liefert Google an dieser Stelle . (mw)