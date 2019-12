(Quelle: Swico)

18. Dezember 2019 - Swico und ICT Scouts/Campus eröffnen im Januar 2020 in Zürich einen Campus zur Förderung von ICT-Talenten. Es ist dies die dritte Einrichtung dieser Art in der Schweiz.

Der Wirtschaftsverband Swico und der Förderverein ICT Scouts/Campus haben eine strategische Partnerschaft zur Förderung von ICT-Talenten geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird im Januar 2020 in Zürich der Swico ICT Campus eröffnet. Dieser soll ein starkes Zeichen gegen den Fachkräftemangel und für den Innovationsstandort Zürich setzen, wie Swico mitteilt.ICT Scouts/Campus sucht in Schulen der Mittelstufe systematisch nach Jugendlichen, die eine Affinität zu MINT-Fächern aufweisen – nach einem ähnlichen Vorgehen wie beim Scouting im Sport. Im Vordergrund stehen aber nicht Mathematiknoten, sondern vielmehr das logische und analytische Denkvermögen und die Freude am Erkennen von Zusammenhängen. Dank diesem systematischen Vorgehen konnten die ICT Scouts bereits hunderte von Jugendlichen für MINT-Berufsbilder begeistern, wobei 50 Prozent der ausgesuchten Talente Mädchen sind.Die Jugendlichen verbringen jeden zweiten Samstagmorgen im ICT Campus und sollen sich so kontinuierlich nach eigenen Vorlieben weiterentwickeln. Dabei steht ihnen ein gemischtes Team von Pädagogen, aber auch Programmierern, Designern, Psychologen und anderen Fachexperten zur Seite. Der Standort des ICT Campus in Zürich ist nach Muttenz und Bern bereits der dritte in der Schweiz.