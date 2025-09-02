cnt
Gesucht: Dienstleister mit Beratungskompetenzen für IT-Einkauf
Quelle: Depositphotos

Für eine Marktübersicht in der kommenden Ausgabe suchen wir IT-Dienstleister, die ihre Kunden beim Einkauf von IT-Lösungen aller Art unterstützen.
2. September 2025

     

"Swiss IT Magazine" sucht für eine Marktübersicht IT-Dienstleister, die ihren Kunden strategische Beratungsleistungen für den Einkauf von IT-Lösungen anbieten. Die Marktübersicht erscheint in der kommenden Ausgabe von "Swiss IT Magazine", die sich dem Thema "Strategien für den IT-Einkauf" widmet.

Falls Ihr Unternehmen über eine Niederlassung in der Schweiz verfügt und für hiesige KMU entsprechende Beratungsleistungen oder Lösungen für den IT-Einkauf anbietet, freuen wir uns, auch Ihr Angebot aufzulisten.


Melden Sie sich für eine kostenlose Teilnahme bis Freitag, 5. September via mwintsch@swissitmedia.ch. Im Anschluss stellen wir Ihnen gerne die notwendigen Unterlagen für die Teilnahme zu. (win)


