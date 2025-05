Neues Outlook bekommt Offline-Kalender-Support

Microsofts neuer Outlook-Client stösst mancherorts auf wenig Gegenliebe, entsprechend versucht der Konzern immer mehr Kritikpunkte aus dem Weg zu räumen. Nachdem Microsoft im vergangenen Herbst dafür gesorgt hat, dass sich das neue Outlook ohne Internetverbindung überhaupt schon starten lassen konnte ("Swiss IT Magazine" berichtete ), will man nun offenbar dafür sorgen, dass sich auch der Kalender im Offline-Modus bedienen lässt.Gross angekündigt wurde dies allerdings nicht. Vielmehr findet sich in der Microsoft 365 Roadmap ein entsprechender Eintrag, wie "Neowin" berichtet . Unter der ID 490059 kündigt Microsoft man, man werde das neue Outlook für Windows mit mehr Offline-Funktionalität ausstatten. Die User würden damit in die Lage versetzt, Kalendereinträge zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen, auch wenn man nicht mit dem Internet verbunden sei. Das Feature befindet sich aktuell noch in Entwicklung, der Rollout soll aber bereits im Juni beginnen. (rd)