Swiss Cybersecurity Start-up Map 1/2025 ist lanciert

Das 2022 gegründete Berner Unternehmen Swiss Cyber hat mit der Swiss Cybersecurity Start-up Map eine visuell ansprechende Übersicht über Cybersecurity-Start-ups aus der Schweiz lanciert, die die Suche nach auf Cyberscherheitsunternehmen mithilfe von Filterfunktionen erleichtern will. Die Ausgabe 1/2025 enthält mit Apostrophy, Axont und Cyberdise drei Neueinträge, die laut der Mitteilung die Schweizer Cybersecurity-Landschaft auf den Gebieten Compliance und Awareness, Security-Automatisierung sowie Endpunktschutz und Mobility bereichern. Insgesamt umfasst das Verzeichnis jetzt 54 Start-ups.Hinter der Swiss Cybersecurity Start-up Map stehen neben Swiss Cyber die Partner Dreamlab Technologies, Datastore und The Swiss Cybersecurity Days. Danilo Siscaro, Platform Manager der Swiss Cybersecurity Start-Up Map: "Die Cybersecurity-Branche in der Schweiz wächst weiter, und es ist essenziell, die Transparenz zu wahren und die Zusammenarbeit im gesamten Sektor zu erleichtern. Unsere Karte stellt nicht nur lokale Innovationen vor, sondern schafft auch greifbare Vorteile für Investoren, Unternehmen und akademische Einrichtungen, indem sie Verbindungen erleichtert und gezielte Suchen ermöglicht." (ubi)