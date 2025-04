Verkaufsgerüchte um Green

Der Schweizer Rechenzentrumsbetreiber Green soll zum Verkauf stehen, wie mit der Sache vertraute Personen gegenüber "Bloomberg" sagten (Paywall, via "Swissinfo"). Laut den aktuellen Gerüchten gibt es einige Interessenten für Green , das seit 2018 in Besitz von Infravia Capital Partners ist.Zu den Käufern, die im Gespräch sind, gehören etwa Swiss Life gemeinsam mit der kanadischen Rentenversicherung Omers, aber auch das US-amerikanische Investmentunternehmen KKR soll an ein Angebot in Erwägung ziehen. Daneben sind weitere – namentlich Blackrock, Wren House Infrastructure und Igneo Infrastructure Partners – als mögliche Käufer im Gespräch. Übernommen hatte Infravia das Unternehmen 2018 für 214 Millionen Franken. Seit da wurde und wird auch weiterhin intensiv die Kapazität bei Green ausgebaut, womit der Inhaber derzeit eine Bewertung von 2 bis 2,5 Milliarden Franken anstreben soll.Die Angebote sind nicht verbindlich und wurden von keiner der angeblich beteiligten Akteure kommentiert. Die Beratungen dauern laut "Bloomberg" weiter an. (win)