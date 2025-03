Notepad demnächst mit Funktion für KI-Zusammenfassungen

Microsofts bis anhin wohl simpelste App wird intelligent, und dies nicht zu knapp. Wie der Konzern via Windows Blog ankündigt, bekommt der Texteditor neu generative KI-Fähigkeiten, womit sich Texte automatisch zusammenfassen lassen. Hierfür wird der Text, der zusammengefasst werden soll, marikiert, worauf im Copilot-Menü, das per rechtem Mausklick aufgerufen wird, die Anweisung Zusammenfassen gewählt wird. Alternativ steht hierfür auch der Shortcut Ctrl + M zur Verfügung. Dabei lässt sich die gewünschte Textlänge der Zusammenfassung bestimmen. Bei Bedarf kann man die Funktion in den Einstellungen aber auch gänzlich deaktivieren.Wie immer gibt es bei Microsoft aber auch hier nichts umsonst: Wer die Funktion nutzen will, muss sich bei Microsoft 365 anmelden. Die Nutzung der Zusammenfassungsfunktion wird dann dem jeweiligen KI-Guthaben angerechnet.Im selben Blog-Beitrag hat Microsoft auch darüber informiert, dass Notepad fortan im ersten Menü auch die zuletzt genutzten Dateien auflisten wird. Dazu will man in der Screenshot-App Snipping Tool ein Feature bereitstellen, das handgezeichnete Rechtecke oder Kreise in geometrische Formen umwandelt.Sowohl die Notepad- wie auch die Snipping-Tool-Neuerungen finden sich in der jüngsten Windows-Preview, die aktuell den Insider-Programm-Teilnehmern im Cannary und Dev Channel ausgerollt wird. (rd)