Design der Pixel-10-Familie durchgesickert

Im Netz sind Bilder des kommenden Google-Smartphones Pixel 10 aufgetaucht. Das Line-up besteht dabei aus dem Geräte Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 XL, und das Design entspricht in weiten Teilen dem aktuelle Flaggschiff Pixel 9 – dessen Pro-Version wir an dieser Stelle getestet haben. Auch das Pixel 10 wird gemäss den Bildern, die vom renommierten Leaker Onleaks (via " Android Headlines ") stammen, im flachen, ans aktuelle iPhone erinnernden Design mit abgerundeten Kanten und einem breiten Kamerabalken auf der Rückseite kommen. Die Displaydiagonalen scheinen erneut bei 6,3 respektive 6,8 Zoll (XL) zu liegen.Das Design des Basismodells Pixel 10 macht Hoffnung eine eine Verbesserung des Kamerasystem, denn Google scheint auch bei diesem Modell neu ein Triple-Kamera-Setup verbauen zu wollen – spekuliert wird über den Einsatz des 5-fach-Teleobjektivs des Pixel 9. Die Renderings sollen ausserdem darauf hindeuten, dass der SIM-Karten-Slot an die Oberseite des Geräts wandert, so dass das Lautsprecher-Setup an der Unterseite verbessert werden könnte. Im Innern soll Google dann auf den verbesserten Tensor G5 setzen, der im Gegensatz zum aktuellen G4 energieeffizienter arbeiten und mehr Leistung liefern soll.Erscheinen wird die Pixel-10-Familie im Spätsommer – August oder Anfang September scheinen realistisch. (mw)