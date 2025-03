MWC: Solargetriebene Laptops und NPUs zum Anstecken von Lenovo

Lenovo, stehts gut für spezielle Ideen und Proof of Concepts, hat am diesjährigen Mobile World Congress neben einigen Laptop-Neuheiten auch einige Proof of Concepts präsentiert, die Aufsehen erregt haben. Darunter einen sonnenbetriebenen Laptop und ein Stick, der aus dem gewöhnlichen Rechner in Handumdrehen ein KI-PC machen soll.Mit dem Yoga Solar PC Concept richtet sich der Hersteller laut eigener Aussage an Nutzer, die "jeden Raum in einen produktiven Arbeitsplatz" verwandeln wollen. Das soll dank guter Effizienz des Solarmoduls, welches auf der Aussenseite des Laptops angebracht ist, auch ohne direkte Sonneneinstrahlung klappen. Bei strahlender Sonne ist das Solarpanel aber natürlich am leitungsfähigsten und soll innerhalb von 20 Minuten genug Akkuladung generieren, um eine Stunde Videowiedergabe zu gewährleisten. Daneben stellte Lenovo auch den Proof of Concept Solar Power Kit for Yoga vor – eine Powerbank für Laptops mit angebautem Solarpanel.Ebenfalls in die Innovations-Kategorie von (noch) nicht massentauglichen Geräten gehören zwei Konzepte, um PCs ohne NPU mit KI-Kapazitäten auszustatten. Das ist zum einen das AI Display with NPU Inside und zweitens der Lenovo AI Stick. Beide lassen sich mit einem gewöhnlichen Rechner verbinden, worauf dieser Zugriff auf eine NPU und damit Rechenleistung für KI-Anwendungen erhält.