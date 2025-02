Copilot Think Deeper und Voice werden kostenlos nutzbar

Microsoft hat angekündigt, dass die Funktionen Voice und Think Deeper seines KI-Assistenten Copilot nun kostenlos für alle Nutzer verfügbar sind. Der Zugang auf die beiden Features, die auf OpenAIs o1-Modell basieren, soll dabei unbegrenzt sein. Die Voice-Funktion, mit der Nutzer direkt per Sprache mit Copilot interagieren können, wurde bereits im Oktober 2024 eingeführt. Sie ermöglicht unter anderem Sprachübungen in einer Fremdsprache, interaktive Bewerbungstrainings oder gesprochene Kochanleitungen. Das Think Deeper-Feature hingegen hilft dabei, komplexe Anfragen zu analysieren. Microsoft nennt als Beispiele für Think Deeper beispielsweise, dass man mit der Funktion die Vor- und Nachteile grosser Anschaffungen abwägen könne, indem Kosten und langfristiger Nutzen berücksichtigt werden. Auch für Fragen wie Immobilienwertsteigerungen durch Renovierungen oder die Auswahl eines zukunftssicheren Elektroautos soll Think Deeper nützlich sein.Man arbeite intensiv daran, möglichst vielen Menschen so schnell wie möglich unbegrenzten Zugang zu fortschrittlichen Funktionen zu ermöglichen, schreibt Microsoft via Blog . Aufgrund der hohen Nachfrage könne es jedoch in Spitzenzeiten zu Verzögerungen oder Unterbrechungen kommen. Abonnenten des kostenpflichtigen Copilot Pro-Tarifs erhalten weiterhin bevorzugten Zugang zu den neuesten KI-Modellen, haben frühen Zugriff auf experimentelle Funktionen und können Copilot zusätzlich in Microsoft 365-Anwendungen wie Word, Excel und Powerpoint nutzen. (mw)