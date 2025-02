Apple TV ab sofort auch für Android verfügbar

Apple weitet die Verfügbarkeit von Apple TV ab sofort auch auf Android-Geräte aus, wie der Tech-Konzern mitteilt. In Cupertino hat man dazu die Apple TV App fürs konkurrierende Betriebssystem von Grund auf neu entwickelt. Bezüglich Funktionsumfang ist der Service vergleichbar mit iOS, einzig das Ausleihen oder Kaufen von Inhalten ist vorerst nicht möglich. Für die Abonnierung des Dienstes kann das eigene Google-Play-Konto verknüpft werden, sodass kein Apple-Account notwendig ist – natürlich kann aber auch ein solcher zur Aktivierung verwendet werden. Überdies bietet Apple eine siebentägige kostenlose Testversion an. Für TVs mit Android-Betriebssystem war die App bereits erhältlich.Damit Apple TV auf den Android-Mobilgeräten funktioniert, muss eine Internetverbindung per WLAN oder Mobilfunk verfügbar sein. Es ist aber auch möglich, Inhalte offline herunterzuladen. Weitere Features der App sind "Weiter ansehen", um dort weiterzuschauen, wo man aufgehört hat, und eine Watchlist, um favorisierte Inhalte abzuspeichern. Nebst Android ist Apple TV auch auf den Konsolen Playstation und Xbox sowie auf Roku und Amazon Fire TV verfügbar. (dok)