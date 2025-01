Chrome 132 schliesst 16 Schwachstellen und bringt neue Dev-Tools

Google hat Chrome in Version 132 für Desktop und Android veröffentlicht, die iOS-Version lässt noch auf sich warten. Das Update schliesst total 16 Sicherheitslücken, von denen sechs mit der Risikostufe "high" bewertet wurden. Weiter bringt Chrome 132 auch einige neue Features für Entwickler mit.Unter den gestopften Schwachstellen finden sich 13, die von externen Sicherheitsexperten gemeldet wurden. Diese wurden für ihre Entdeckungen mit Prämien zwischen 1000 und 7000 US-Dollar belohnt, wie Google auflistet.Unter den Entwickler-Tools findet sich etwa eine neue Funktion für das Anzeigen von Ereignissen bei der Aktivierung und Deaktivierung von Dialogen, Änderungen an CSS-Ankern und die Ergänzung der Request- und Response-Schnittstellen mit einer neuen bytes()-Methode. Alle Neuerungen für Devs finden sich an dieser Stelle im Dev-Blog von Google Die aktuelle Version von Chrome gibt’s auch in der kuratierten Freeware Library von "Swiss IT Magazine" zum Download. (win)