Microsoft investiert 2025 massiv in KI-Rechenzentren

In einem ausführlichen Blogpost schildert Brad Smith, Vice Chair & President of Microsoft , Microsofts Vision für den technologischen Erfolg der USA unter dem Titel "The Golden Opportunity for American AI", dies unter anderem im Hinblick auf den erneut gewählten Präsidenten und mit Rückblick auf die Möglichkeiten, die sich in der ersten Amtsperiode von Donald Trump ergeben hätten."Bei Microsoft sehen wir eine dreiteilige Vision für Amerikas Technologieerfolg", schreibt Smith. Sie beginne mit "Fortschritten und Investitionen in die weltweit führende amerikanische KI-Technologie und -Infrastruktur." Als Zweites müsse sich das Land für Skilling-Programme einsetzen, "die eine weit verbreitete Einführung von KI und verbesserte Karrieremöglichkeiten in der gesamten Wirtschaft ermöglichen." Und drittens müssten sich die USA darauf konzentrieren, amerikanische KI an Verbündete und Freunde zu exportieren, die eigene Volkswirtschaft zu stärken und sicherzustellen, dass andere Länder von den Fortschritten der KI profitieren. "Das Land hat die einmalige Gelegenheit, diese Vision zu verfolgen und auf den grundlegenden Ideen für die KI-Politik während der ersten Amtszeit von Präsident Trump aufzubauen."Microsoft will seinen Teil zu dieser Vision beitragen und 2025 insgesamt 80 Milliarden US-Dollar in den Aufbau von KI-Rechenzentren investieren, mehr als die Hälfte der Investitionen sollen in den USA getätigt werden. "Unser Erfolg hängt jedoch von einem breiten und wettbewerbsfähigen Technologie-Ökosystem ab, von dem ein Grossteil auf Open-Source-Entwicklung basiert. Dazu gehören unsere langjährigen Konkurrenten, Chiplieferanten, Anwendungsunternehmen, Systemintegratoren, Dienstleister und die Millionen von Softwareentwicklern, die unsere Produkte verwenden, um massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln", fährt Smith fort. Amerikas technologische Innovation werde von Forschung und Entwicklung angetrieben, die auf zwei kritischen Inhaltsstoffen basiere: Nachhaltige Unterstützung für die Grundlagenforschung und nachhaltiges Engagement für Investitionen in die Produktentwicklung durch Unternehmen jeder Grösse.KI gilt für Smith als GPT – General Purpose Technology – analog zu den Technologien, die ersten drei industriellen Revolutionen angetrieben haben. Für einen nachhaltigen Erfolg brauche es aber auch, wie es Trump schon in seiner ersten Amtszeit gehandhabt habe, eine Priorisierung von KI in den staatlichen Bildungsstipendien und Stipendienprogrammen und die Integration von KI-Technologien in die Lehrpläne. "Dieser Fokus war vorausschauend, da fünf Jahre später KI-Fähigkeiten zu einer Notwendigkeit für die Nation geworden sind. KI krempelt die Natur der Arbeit und die Zukunft der Arbeitsplätze um. … KI wird, wie alle neuen Technologien, die Wirtschaft stören und einige Arbeitsplätze verdrängen. Aber als wir in den letzten Jahren an Qualifizierungsinitiativen gearbeitet haben, ist unser Vertrauen gewachsen, dass KI neue Möglichkeiten schaffen wird, die viele der bevorstehenden Herausforderungen überwiegen werden" Und: KI entwickle sich bereits zu einem Werkzeug, das es Kleinunternehmern mit weniger Mitarbeitern ermöglicht, auf neue Weise mit grösseren Unternehmen zu konkurrieren. (ubi)