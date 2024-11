Bug Bounty Switzerland lanciert Cyber Resilience Shield

Ethical-Hacking-Spezialist Bug Bounty Switzerland lanciert einen neuen Security-Service für Unternehmen namens Cyber Resilience Shield. Zum einen soll damit die Cyber-Resilienz von Unternehmen geprüft und gewährleistet werden können, zweitens erlaubt der Cyber Resilience Score das Benchmarking der eigenen Cyber-Resilienz. Auf Basis der Erfahrungen aus dem Ethical Hacking, der Nutzung der Daten aus umgesetzten Bug-Bounty-Programmen und mit Hilfe von KI-Technologie will Bug Bounty Switzerland seinen Kunden damit einen individuell angepassten Cyber-Schutzschild bieten können. Das System soll mit kontinuierlichen, gezielten Sicherheitstests mögliche Angriffspunkte identifizieren und schliessen.Der Cyber Resilience Score soll weiter verschiedene Dimensionen der präventiven Cybersicherheit in einem Wert vereinen, wie Bug Bounty Switzerland schreibt. Der Score soll dabei auch den Vergleichswert zu anderen Akteuren in der Branche des Kunden ausweisen. Neben dem Score, mit dem auch der eigene Fortschritt in Sachen Cyber-Resilienz nachverfolgt werden kann, bekommen Kunden einen detaillierten Bericht, der vor allem für die Management-Ebene eine Übersicht schaffen soll.