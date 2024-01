Schweizer Software-Firma Nexus Telecom gehackt

Nexus Telecom ist Opfer eines Cyberangriffs geworden, wie die Firma gegenüber "Watson" bestätigt Nexus Telecom entwickelt Netzwerk-Monitoring-Software für Mobilfunk-Anbieter auf der ganzen Welt. Zu den Kunden gehören grosse Provider wie beispielsweise British Telecommunications oder die Deutsche Telekom. Zum Angriff bekannt hat sich die Hackergruppe 8Base. Diese behauptet, eine grosse Menge an Daten erbeutet zu haben und droht nun damit, diese im Darknet zu verkaufen. Die Firma selber kann oder möchte sich derzeit noch nicht zum Ausmass des Schadens äussern. Bei den Angriffen der prorussischen Gruppe 8Base wird die Ransomware Phobos verwendet.Nexus Telecom gehört der Firma Generis, welche einen Sitz in Schaffhausen sowie in Peking unterhält. Weder auf der Website von Generis, noch auf jener von Nexus Telecom wird derzeit über den erfolgten Angriff informiert. (dok)