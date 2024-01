Neue Microsoft-Mäuse und -Tastaturen in Partnerschaft mit Incase

Microsoft hat seine Zubehörlinie mit Mäusen, Tastaturen und weiterer Peripherie Mitte 2023 eingestellt. Jetzt erlebt das Zubehör in alter Form, aber mit neuer Marke ein Comeback: Neu übernimmt Incase die Produktion, dies mit den gleichen Komponenten und Lieferketten wie bisher Microsoft selbst. Auch das Design, die Materialien und die Performance sind identisch. Das Einzige, das fehlt, ist das Microsoft-Logo. Die neu gebrandeten Proukte sollen ab dem zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen.Die komplette Liste der Incase/Microsoft-Zubehörprodukte findet sich auf der Website von Incase. Die Palette umfasst 23 Keyboards, Mäuse, Webcams, Headsets und Lautsprecher und wartet mit bestens bekannten Produkten wie dem Sculpt Ergonomic Keyboard (Bild), der Bluetooth Ergonomic Mouse oder der Modern Webcam auf. Incase will zudem weitere Geräte fertig entwickeln, die in den Microsoft Labs angedacht, aber nicht bis zur Produktreife gebracht wurden. (ubi)