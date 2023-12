Microsoft lanciert School Connection für Teams for Education

Microsoft bietet für Teams im Bildungsbereich die neue Funktion School Connection an, wie Microsoft in seinem Blog schreibt . Das neue Feature umfasst drei Hauptfunktionen, die es den Eltern erleichtert, den schulischen Fortschritt ihrer Kinder zu verfolgen. Einerseits können sich Eltern beispielsweise in Echtzeit über anstehende Fristen, abgeschlossene Arbeiten sowie verspätete Einsendungen informieren. Ausserdem bietet die App den Erziehungsberechtigten sofortigen Zugriff auf Aufgaben, Noten und Rubriken.Andererseits hilft School Connection, die schulischen Fortschritte mehrerer Kinder aus verschiedenen Schulen und Klassenstufen an einem zentralen Ort zu verwalten. Zu guter Letzt bietet die School Connection den Eltern personalisierte Einblicke in die digitalen Aktivitäten, den Lesefortschritt und die Erledigung von Aufgaben ihres Sprösslings. Dies hilft den Eltern gemäss Microsoft , Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und die Ziele ihres Kindes zu unterstützen.School Connection ist in die mobile App von Microsoft Teams integriert. Lehrer, die bereits Teams for Education und das Assignment-Feature nutzen, können School Connection mit minimaler Einrichtung nahtlos verwenden. Schulen erhalten bei der Aktivierung von School Connection Einladungen per E-Mail von Microsoft. Wenn Eltern daran interessiert sind, die Funktion an der Schule ihres Kindes zu nutzen, können sie einen zur Verfügung gestellten Link mit der Schulleitung teilen. (dok)