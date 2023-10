Microsoft lanciert Gratis-Kurs zu generativer KI

Microsoft hat eine neue Lernkampagne lanciert, um laut eigener Aussage Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, sich die Möglichkeiten von KI zunutze zu machen und sie auf eine Zukunft vorzubereiten, in der KI die Arbeitswelt verändert. Die Initiative heisst AI Skills Initiative und umfasst kostenlose Kurse, die mit der Microsoft-Tochter Linkedin entwickelt wurden.Das bisher veröffentlichte Kursmaterial ist via Linkedin an dieser Stelle zugänglich h. Die Kapitel umfassen Themen wie Grundlagen zu generativer KI, die effizientere Gestaltung der eigenen Arbeit mit KI (bzw. mit Bing) und einen Einblick in Microsoft 365 Copilot. Die gute Positionierung der eigenen KI-Produkte dürfte hier wohl ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Am Ende des Kurses wartet laut Microsoft dann "das erste professionelle Zertifikat zu generativer KI auf dem Online-Lernmarkt" auf die Absolventen.