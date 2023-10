iOS 17.1 soll am 24. Oktober veröffentlicht werden

Nächste Woche wird Apple voraussichtlich die jüngste Version 17.1 des iOS-Betriebssystems veröffentlichen, wie "9to5mac" berichtet . Offiziell hat der iPhone-Hersteller kein Release-Datum bekanntgegeben, doch wurde der Termin von französischen Regulierungsbehörden genannt. Diese sind über den Erscheinungstermin informiert, weil Apple mit dem iOS-Update die Sendeleistung beim iPhone 12 korrigiert, die von den französischen Behörden beanstandet wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Daneben kann die neue iOS-Version mit allerhand Neuerungen aufwarten. So bringt das Update eine neue AirDrop-Funktion, die es erlaubt, Transfers übers Internet fortzusetzen, auch wenn das andere Gerät nicht mehr in Reichweite ist. Apple hat das Feature bereits im Sommer an der WWDC vorgestellt, aber nicht in iOS 17 implementiert. Weitere Neuerungen betreffen Apple Music mit neuen Favoriten- und Filter-Funktionen sowie optisch anpassbaren Playlists oder einem Song-Vorschlag am Schluss jeder Playlist. Weitere Neuerungen betreffen den Standby-Modus, Apple Wallet sowie den Action Button bei den iPhone-15-Modellen. Ausserdem hat Apple mit dem iOS-Update wie gewohnt jede Menge grössere und kleinere Fehler korrigiert. (rd)