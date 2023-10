Hochschule Luzern lanciert Anti-Hacker-Game

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen häufen sich und oftmals ermöglicht menschliches Versagen den Kriminellen den unbefugten Zugang zu Unternehmensdaten. Um Mitarbeitende von Unternehmen zu sensibilisieren, hat die Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit Fabula Games ein kostenloses Online-Game entwickelt. Es steht auf der Informationsplattform von "eBanking – aber sicher!" zur Verfügung , welche die Hochschule als Dienstleistung für Banken und Unternehmen betreibt.Im Spiel befindet man sich in einer vermeintlich alltäglichen Bürosituation und wird anschliessend zur Zielscheibe von Cyberkriminellen. Ziel ist es, die Ransomware-Attacke so schnell wie möglich zu erkennen und richtig zu reagieren. Der Spieler wird dabei vor verschiedene Entscheide gestellt, welche den Erfolg der Cyberkriminellen massgeblich beeinflussen. Wer sich erfolgreich durch alle Aufgabenstellungen durchklickt, erhält am Ende eine persönliche Auswertung und weitere Informationen rund um den Schutz vor Hackerangriffen. Das Spiel kann von Unternehmen beliebig oft verwendet und in externe Sensibilisierungskampagnen integriert werden. (dok)