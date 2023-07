Google gibt Nearby Share für Windows frei

(Quelle: Google)

21. Juli 2023 - Google hat das Datentransfer-Tool Nearby Share für Windows in der finalen Version veröffentlicht, die jetzt auch mehr Performance und verbesserte Stabilität bietet.

Im Frühjahr hat Google Nearby Share in einer Beta-Version allgemein zugänglich gemacht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt hat der Internetkonzern die Datentransfer-App als finale Version für die Windows-Plattform veröffentlicht. Nearby Share entspricht funktionell in etwa Apple Airdrop und ermöglicht den Austausch von Dateien zwischen Geräten. Mit der jetzt vorliegenden Windows-Version wird somit der Datentransfer zwischen einem Windows-PC und einem Android-Smartphone ermöglicht.Wie Google in einem Blog-Post verrät , wurde die App seit der Beta-Phase in verschiedener Hinsicht verbessert. So konnten insbesondere Verbesserungen bei der Performance- wie auch bei der Stabilität erzielt werden. Dazu wurde auch eine Zeitanzeige implementiert, die über die verbleibende Transferzeit Auskunft gibt. Ebenfalls neu in der finalen Version ist eine Bilder-Voransicht, womit vor dem Transfer sichergestellt werden kann, dass auch das richtige File übertragen wird.Die finale Windows-Version von Nearby Share steht per sofort zum Download zur Verfügung und benötigt eine 64-Bit-Version Windows 10 oder Windows 11 sowie Bluetooth- und Wifi-Unterstützung. (rd)