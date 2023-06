Googles Fakten-Check prüft auch Bilder

Googles Fakten-Check prüft auch Bilder

(Quelle: Google)

30. Juni 2023 - Google erweitert den Fact Check Explorer um die Möglichkeit, Bilder auf ihre Authentizität zu prüfen. Wer am Beta-Test teilnehmen will, kann sich per sofort registrieren.