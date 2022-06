Xing prüft Kulturmatch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden

14. Juni 2022 - Über einen Kulturcheck will Xing ermitteln, welche Aspekte der Unternehmenskultur den Nutzern besonders wichtig sind. Basierend auf den Erkenntnissen zeigt der Kulturkompass den Nutzern auf, worauf sie bei der Wahl ihres künftigen Arbeitgebers achten sollen und welche Unternehmen zu ihren individuellen Präferenzen passen könnten.

Xing hat einen Kulturcheck entwickelt, der es den Nutzern ermöglicht, zu ermitteln, worauf sie bei der Wahl ihres künftigen Arbeitgebers achten sollten, um ihre persönlichen Bedürfnisse hinsichtlich der Unternehmenskultur abzuholen. Dafür sollen die Nutzer in den vier Kategorien Führung, Umgang miteinander, strategische Haltung und Work Life Balance je 20 Aspekte und Werte angeben, die ihnen im Job wichtig sind oder sie ablehnen, bevor sie die für sie fünf wichtigsten Aspekte listen.Der daraus resultierende Kulturkompass gibt ihnen in visualisierter Form Anhaltspunkte darüber, ob sie eher in einem Arbeitsumfeld mit traditionellen oder modernen Werten wohl fühlen. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden den Nutzern des Kulturchecks Arbeitgeber vorgeschlagen, die zu ihren Präferenzen passen. Für diese Angaben stützt sich der Kulturcheck auf die Unternehmensbewertungen, die auf Kununu erfasst wurden. Aus diesen Daten wurde zudem ein Kulturkompass generiert, der in dien Stellenmarkt von Xing einfliesst und den Stellensuchenden einer Mitteilung zufolge damit exklusive Informationen zu den potenziellen Arbeitgebern und deren Unternehmenskultur liefern.Der Kulturcheck basiert auf einem Daten- und Kulturmodell, das unter der Leitung des Wirtschaftspsychologen Meynhardt von der HHL Leipzig Graduate School of Management für Kununu ausgearbeitet wurde. Er steht allen Xing-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. (af)