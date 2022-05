Google I/O: Smartwatch, neue Smartphones, Kopfhörer und ein Tablet

(Quelle: Google)

12. Mai 2022 - Google hat zur Eröffnung der Entwicklerkonferenz I/O im grossen Stil neue Hardware vorgestellt – so beispielsweise die Pixel Watch, das Smartphone Pixel 7a und die Pixel Buds Pro.

Erstmals seit drei Jahren hat Google zur Keynote seiner Entwicklerkonferenz I/O wieder physisch geladen, und dabei wollte der Suchmaschinenriese offenbar nicht enttäuschen. So präsentierte Google eine ganze Palette an neuer Hardware, die teils schon bald, teils erst später in diesem oder gar erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird.Zur Kategorie "später in diesem Jahr" gehört die Pixel Watch – die erste Smartwatch von Google. Mit Details zur Uhr hat sich Google allerdings zurückgehalten – mehr als einen Teaser gabs nicht. Dieser zeigt ein sehr rundes Design mit einer Krone und einem wie es scheint gewölbten OLED-Display mit rund 40 Millimetern Durchmesser, so zumindest erste Berichte. Die Rede ist zudem auch von 50 Meter Wasserdichtigkeit, GPS, Herzfrequenzaufzeichnung, Schlaf-Tracking und einer LTE-Version. Sicher ist zudem, dass Googles 2,1-Milliarden-Übernahme von Fitbit für die Uhr eine wichtige Rolle spielen wird. So wird man wohl die heutigen Funktionen der Fitbit-Uhren in einer verbesserten Version in der Pixel Watch finden. Ausserdem soll man mit der Uhr auch über das neue Google Wallet bezahlen können, und die Google Home App wird integriert sein. Auf den Markt kommen soll die Pixel Watch im Herbst, zu Preisen ist noch nichts bekannt.Im Bereich Smartphones hat Google das Pixel 6a vorgestellt, ein Mittelklasse-Telefon, das beispielsweise in Deutschland ab dem 21. Juli für 549 Euro vorbestellt werden kann. Wie das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro nutzt auch das Pixel 6a Googles hauseigenen Tensor-SoC. Ausserdem unterstützt es 5G, kommt mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher und einem Fingerabdruckleser unter dem Display. Dieses Display misst 6,1 Zoll und löst mit 2400 x 1080 Pixeln (60 Hz) auf, während die beiden Hauptkameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) je 12 MP bieten.